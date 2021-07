Zinnowitz

Die Vineter sind wieder da! Und wie! Landesbühnenintendant Martin Schneider begrüßte am Samstagabend vor mit 275 erlaubten Plätzen ausverkauften Rängen das Publikum sichtlich entspannt: „Es tut so gut, Sie endlich wiederzusehen!“ Und für seinen Satz von der gesellschaftlichen Relevanz des Theaters gab es den ersten donnernden Applaus, der später zu Recht begeisterten Zuschauer.

Wolfgang Bordel, vor dem Piet Oltmanns die ersten Vineta-Stücke im vergangenen Vierteljahrhundert geschrieben hatte, hat dem Spektakel moderne Frische, etwas zeitgemäße Sprache und schräge Dialoge verpasst, die Spaß machen. Erfreulich auch, dass die Geschichte stringenter und kurzweiliger daherkommt, ohne die phantastische Welt der Mythen, Halbgötter und Zauberwesen ernsthaft anzutasten. Im Gegenteil, auch hier gibt es mit feuerspeienden Drachen, dramaturgisch klug gesetzten Pyro-Effekten und eingängigen Liedern Erwartetes und Überraschendes gleichermaßen. Das Spektakel im Detail.

Die Story: Sie wirkt – wie eigentlich immer – etwas bemüht und ist wahrlich nicht für jeden so ohne Weiteres nachvollziehbar. Selbst die Akteure sagen sich mehrfach und sogar laut Drehbuch: „Was? Ich verstehe das gar nicht.“ Aber es gibt ja ein tolles Programmheft zum Vor- oder Nachlesen. Und dazu kommt die verrückte Erfahrung, dass der mitunter ein bisschen versteckte Erzählfaden das Publikum nicht fragend zurücklässt, sondern es geradezu begeistert, wenn just unzweifelhaft ironische, spitzfindige Dialoge genaues Zuhören voraussetzen. Etwa, wenn die auch von unseren Politikern immer wieder bemühten Werte von Recht und Freiheit als „Höhepunkt aller Heuchelei“ in Frage gestellt werden. Wie bei Bordel üblich, besiegen die Liebe und das Gute wieder mal alle Bösartigkeiten dieser Welt. Es wird geküsst (weil alle Mimen ständig auf Corona getestet werden, geht das), gekämpft und allerlei Zwist entfacht, aber auch Gold solidarisch an das Volk verteilt. Und mit dem Drücken der Reset-Taste darf die Vineta-Sage im nächsten Jahr übrigens wieder ganz von vorn beginnen.

Der Vineta Baum auf der Bühne bei den Proben für die Open-Air-Saison „Vineta - Traum oder Wirklichkeit“ der Vorpommerschen Landesbühne. Quelle: Stefan Sauer

Das Ensemble: Wegen der Einschränkungen durch Corona spielen fast nur festangestellte Mitglieder der Landesbühne, insgesamt 14; keine Laien und auch keine Eleven. Das lässt die Bühne hin und wieder etwa groß und leer erscheinen, doch die Mimen gleichen es mit vielen raumgreifenden Bewegungen aus, sind ständig unterwegs, was ihnen sicherlich auch eine bemerkenswerte körperliche Leistung abverlangt. Schauspielerisch überzeugen besonders Erwin Bröderbauer (als Wiedergänger Konsul Warin) und Anna Jamborsky (Einhorn Fabella). Bei ihnen sind der Abschlussbeifall und die Bravorufe dann auch am lautesten. Lob verdient freilich das Stück als Teamwork aller Darsteller. Kleinere Sprechfehler und verpasste Textanschlüsse ignoriert die Anhängerschar. Sicher waren sie auch der Nervosität bei der erstmaligen Aufführung des Stückes vor Publikum geschuldet.

Zum Ende der Vorstellung wurden – wie immer zur Premiere – Wunderkerzen im gesamten Publikum angezündet. Quelle: Steffen Adler

Die Musik: Für die Produktion der Klänge und die Gesangsaufnahmen, das Mixing und Mastering zeichnen das VLB Studio Anklam mit Bernhard Flesch sowie Mike Hartmann verantwortlich. Da erwartet man gewohnt Gutes – und erhält es auch wieder. Die Rhythmen und Melodien sind alles außer gleichförmig, gehen ins Ohr und werden schon bei den Zugaben von den Gästen mitgesungen. Was will man mehr?

Die Bühne und Kostüme/Choreografie: Die gebürtige Hallenserin Gesine Ullmann ist zum dritten Mal bei Vineta mit im Boot und hat ganze Ausstattungsarbeit geleistet. Die im Meeresblau gewandete Bühne spiegelt die ringsum residierenden, riesigen Buchen wider, die Galerie und Pforte zum Himmel wird erstmals ins Spiel mit einbezogen, ohne es aber zu übertreiben. Vor allem die Kostüme von Tavaril (Heiko Gülland) und Jilferin (Ricarda Becker) wissen zu gefallen. Der große sprechende Baum ist ein Stilmittel besonderer Art und überzeugt ebenfalls. Annika Laß weiß die tänzerischen Qualitäten der Schauspieler geschickt einzusetzen, bringt Drive ins Geschehen und prägt das Spektakel damit ganz bemerkenswert mit.

Die Schauspielerin Paola Brandenburg (Marila, Nordvineterin) spielt eine Szene für die Open-Air-Saison „Vineta - Traum oder Wirklichkeit“ der Vorpommerschen Landesbühne. Quelle: Stefan Sauer

Special Effekte: Laute Pyrotechnik und eine farbstarke, musikalisch modern unterlegte Lasershow dürfte vor allem die jungen Zuschauer begeistern. Da wird gefeuert und geflammt, dass es nur so knallt, beinahe jeder Effekt übertrifft seinen Vorgänger, bis hin zum Auftauchen Feuer speiender Drachen. Das hat Format und bringt viele Ahs und Ohs. Auch Licht, Ton und Technik passen sich ausnahmslos in die nahezu fehlerfreie Gesamtproduktion ein. Was für ein Fortgang der technischen Möglichkeiten, wenn man an den Vineta-Start auf der gleichen Bühne vor 25 Jahren denkt.

Was noch auffiel: Bevor das Spiel begann, wurde unter anderem Zinnowitz‘ Ex-Bürgermeister Dr. Wolfgang Krug auf der Bühne begrüßt. Ohne sein mutiges Handeln in den 1990er Jahren wären Bordels Vorstellungen nur Träume geblieben. Was übrigens die Blechbüchse neben der Bühne einschließt. „Einmal Vineter, immer Vineter“ trifft auf das inzwischen „ausgewanderte“ damalige Ortsoberhaupt noch immer zu. Genau dies aber kann man von den aktuell politisch Verantwortlichen im Ostseebad nicht sagen. Denn weder der Bürgermeister noch einer seiner Stellvertreter sah sich veranlasst, zur „Silberhochzeit“ des Spektakels ein Wort des Dankes an das Ensemble zu richten. Und das gehört eher in die Kategorie Trauerspiel.

Die Schauspieler Heiko Gülland (Tavaril) und Ricarda Becker (Jilferin) spielen am Strand eine Szene „Halbgötter aus dem Sonnensystem“ für die Open-Air-Saison „Vineta – Traum oder Wirklichkeit“ der Vorpommerschen Landesbühne. Quelle: Stefan Sauer

Infos: „Traum ohne Wirklichkeit“ wird noch bis zum 3. September montags, mittwochs und freitags auf der Ostseebühne gegeben. Beginn 19.30 Uhr; die aktuellen Coronaregeln sind zu beachten; Tickets online auf www.vineta-festspiele.de sowie unter der Rufnummer 03971/2688800, in der Kurverwaltung Zinnowitz sowie den Stadtinformationen Anklam und Wolgast

Von Steffen Adler