Vineta-Schauspieler Bröderbauer als Mr. Big in preisgekrönter Serie

„The Finellis“ von Mark Janicello und Joris Hermans ist von den Los Angeles Film Awards (LAFA) im Monat April als „Beste Comedy“ ausgezeichnet worden. LAFA ist ein weltweiter Wettbewerb, der Filmemacher in ihren Karrieren voranbringen will.

In der Serie geht es um Tony Finelli, der nach 15 Jahren aus dem Knast entlassen wird, in dem er unschuldig gesessen hatte. Er hat Frau und Kinder verloren, sein ganzes Geld, seinen guten Namen als Entertainer und versucht nun, wie ein ungeschickter Phönix aus der Asche zu steigen. Er saß hinter Gitter, weil die Mafia sonst seine Familie umgebracht hätte.

Und die Mafia – das ist Mr. Big, Pate der Familie Gambaretto Mafia, gespielt von Erwin Bröderbauer, dem kleinwüchsigen Schauspieler der Vorpommerschen Landesbühne, der normalerweise jetzt für die Rolle des Konsul Warin auf der Vineta-Bühne proben würde.

Dem Preis in Los Angeles sind vier weitere vorausgegangen

Vor drei Jahren, erinnert sich Bröderbauer, gab es das Casting zur Serie, dann gab es jede Menge Mails zur bevorstehenden Produktion und im Januar 2019 wurde endlich in Berlin in englischer Sprache mit einem internationalen Team gedreht. Hier lernte Bröderbauer auch Mark Janicello, Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller der Serie kennen – ein Mann mit ansteckender Energie, der auch sein eigenes Leben in dieser Sitcom erzählt: Straßensänger, Opern- und Musicalsänger, Scientologe, Autor. Und alles im Glitzer und Glamour der Schwulenszene.

In dem Gespräch in einer Dahlemer Villa wechselte Janicello ständig zwischen deutsch und englisch, erinnert sich Bröderbauer. Und es ging nicht nur um das Drehbuch, sondern auch um Janicellos Leben. Die Drehbücher gefielen Bröderbauer, sicher auch weil er in fast allen Episoden besetzt wurde. Allerdings sind nur zwei bislang gedreht. Janicello ist immer noch auf der Suche nach Fernsehstationen und Streaming-Diensten, die die „Finellis“ ausstrahlen. Dem jüngsten Preis in Los Angeles sind vier weitere in Berlin und New York vorausgegangen.

Kurzer Ausschnitt der Serie auf Youtube verfügbar

Der Berliner Tagesspiegel, der den Dreh seinerzeit in Berlin begleitete, sprach gar von einem eigenen Format, was Janicello entwickelt hat: „Traditionelle Sitcom trifft Animationen trifft Musical. Dabei möchte er der Welt Berlin zeigen, wie er es kennt: offen, tolerant und multikulti. Mit allen Subkulturen, deren Szenegrößen zehnmal cooler sein können als jeder Berlinale-Star.“ Begegnen kann man den Finellis bislang nur in einem kurzen Ausschnitt auf Youtube und www.Thefinellis.com.

Von Martina Krüger