Vineta auf Usedom: Bühnenunfall und Heiratsanträge

Der Umgang mit Waffen auf der Bühne ist zwar gut trainiert, aber ab und an passiert doch ein kleiner Unfall. So wurde einem Akteur in der Hitze des Gefechts ein Stück vom Schneidezahn ausgeschlagen. Der Schauspieler spielte weiter und beim Verbeugen fand eine Kollegin das Stück Zahn auf dem Bühnenboden und brachte es sicher hinter die Bühne.

Das Vineta-Schiff fährt seit Anbeginn der Festspiele und musste dann und wann auf die Werft. Hebebühne, Schmelzofen, riesige Tore aus vermeintlichem Stahl, ein Thron aus der Wand klappbar, der Baum Dar, sind nur einige der unzähligen vinetischen Bauten und Erfindungen aus den Köpfen des Autors und des technischen Direktors der Vorpommerschen Landesbühne. Neu im Jubiläumsjahr: eine fünf Meter hohe Brücke über der Bühne.

Heiratsanträge und Zuckertüten

Bislang trauten sich zwei Männer ihren Angebeteten auf der Bühne einen Heiratsantrag zu machen. Unzählige Abc-Schützen erhielten am Tag der Einschulung in Mecklenburg- Vorpommern eine vinetische Zuckertüte aus der Hand von Vineta-Figuren und den Beifall von gut 1000 Zuschauern. Leider ist Letzteres coronabedingt in diesem Jahr nicht möglich.

Im 25. Jahr heißt die Episode „Vineta-Traum ohne Wirklichkeit“ und handelt davon, dass die Stadt ihren Reichtum verloren hat und durch ein schillerndes Bühnenspektakel wieder zu Gold kommen will.

„Vineta-Traum ohne Wirklichkeit“ läuft bis 3. September jeweils montags, mittwochs, freitags um 19.30 Uhr auf der Ostsee-Bühne Zinnowitz. Karten: 03971/2688800

Von Martina Krüger