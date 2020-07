Zinnowitz

Am Donnerstagabend kehrt wieder Leben auf die Vinetabühne ein. In der 3. Folge „Zwischen den Wellen. Irdisch und vinetisch“ geht zurück zu den Anfängen der Vineta-Festspiele ins Jahr 1997. Die ersten Geschichten, in denen es um Gaukler und sehr hartherzige Vineter ging, werden noch einmal in Erinnerung gerufen. Unvergessen der Premieren-Tag, an dem ein derart heftiges Gewitter über Zinnowitz niederging und die erste Vorstellung in Gefahr brachte.

Als Talk-Gäste werden Rurik (Heiko Gülland) und Jasko ( Mario Lohmann) erwartet. Sie sind quasi Ur-Vineter und werden über die Anfangsjahre und ihr weiteres vinetisches Leben und das als Schauspieler berichten. Des weiteren geht um Namen – einige Eltern gaben ihren Kinder Namen aus dem Stück – so heißt ein kleiner Junge Jasko. Sie benannten ihn tatsächlich nach dieser Figur aus Vineta.

Anzeige

Woher kommt eigentlich der Name?

Die Expertin Martina Krüger steuert Wichtiges bei: Woher kommt eigentlich der Name Vineta? Und was bedeutet er? Autor Wolfgang Bordel wird erklären, warum Rurik nie eine glückliche Liebesbeziehung in Vineta hatte und schließlich als Katholik auf der Wolgaster Schlossinsel-Bühne landete. Schließlich gibt es Musik, ein wenig Pyrotechnik und Kämpfer sind auch dabei. Und es gibt ein kleines Vineta-Quiz.

Weitere OZ+ Artikel

Die ersten Folgen dieses neuen Formats eine Mischung aus klassische Gesprächsrunden, Infotainment, Musik, Show-Kämpfen und etwas pyrotechnischer Zauber sind gut angekommen. Der Abend ist auch später als Podcast nachzuhören.

Beginn ist um 20 Uhr auf der Ostsee-Bühne Zinnowitz. Die Karten kosten 10 Euro. Karten: 0 39 71/ 2 68 88 00. Die Theaterkasse an der Ostsee-Bühne ist montags bis freitags, 13 bis 16 Uhr geöffnet. Am Donnerstag, 9. Juli, ist Theaterkasse schon ab 17 Uhr geöffnet.

Von Hannes Ewert