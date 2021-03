Die Hansestadt Greifswald hat ein Modellprojekt „Zukunft des Wohnens“ für Schönwalde I und II entwickelt. Die Bürgerschaft hat die Pläne abgesegnet, jetzt geht es an die Umsetzung. Das Land MV avisiert viele Millionen Fördermittel. Doch was genau ist eigentlich in dem Stadtteil geplant?