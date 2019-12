Volker Pesch überzeugt mit Geschichten aus dem Jagdrevier

Groß Kiesow

Die Fangemeinde von Autor Volker Pesch darf sich freuen: Der Mann hat erneut geschrieben. Doch anders als zuvor, ist diesmal kein Küstenkrimi herausgekommen, sondern der 53-Jährige erfreut diesmal die Leser mit Geschichten aus dem Jagdrevier. Nahe Groß Kiesow, wo er zu Hause ist, bejagt der Mann – ordentlich mit allen Genehmigungen ausgestattet – zwei Reviere.

Das Buch trägt den etwas sperrigen Titel „Lockruf der Kulturlandschaft“. Der geneigte Leser sollte sich davon nicht abhalten lassen, denn Volker Pesch als Naturkenner, Naturliebhaber und passionierter Jäger schreibt nicht nur mit großer Beobachtungsgabe, sondern voller Humor und ist sich auch nicht zu schade, mal an sich selbst zu zweifeln. „Ich jage aus purer Freude“, sagt Pesch und fügt sofort an, dass dies aus einer innigen Verbundenheit mit der Natur und einer tiefen Liebe zu Pflanzen und Tieren geschehe. Aber – Volker Pesch ist auch Genussmensch: „Ich jage auch aus begehrlicher Lust auf Rehrücken und Rollbraten aus der Schwarzwildrippe“, bekennt er. Endlich mal ein ehrlicher Typ.

Noch immer Wildarten wie vor mehr als 100 Jahren

Auf der Jagd, so schreibt er, fühle er sich seiner Natur so nahe wie nirgends sonst. Und das, obwohl eben sein Jagdgebiet inmitten einer von Menschen geprägten Kulturlandschaft liegt. Außerdem würden, so ist es im Vorwort zu lesen, auch Jagdgesetz und die eigene Brieftasche enge Grenzen für die Größe des Reviers setzen, in dem er unterwegs sein darf. „Ich bin mir bewusst, dass es mir wie vielen anderen Jägern geht: Wer in der modernen Kulturlandschaft waidwerkt, richtet sein Tun nach Jagd-, Natur- und Tierschutzrecht, Unteren und Oberen Jagdbehörden, Hegeringen und Hegegemeinschaften, Abschussplänen und Schonzeiten“, so der Autor.

Volker Pesch hat sein drittes Buch veröffentlicht: Es heißt "Lockruf der Kulturlandschaft" und umfasst Geschichten aus dem Jagdrevier. Quelle: Cornelia Meerkatz

Dennoch bereite ihm all das Freude, „denn glücklicherweise kommen die meisten Wildarten, die Hermann Löns vor mehr als 100 Jahren in einem Jägerlied besang, immer noch vor. Rehbock, Fuchs und Hirsch fühlten sich in der sprichwörtlichen Kulturlandschaft wohl“, schreibt Pesch. Es fehle zwar das Haselhuhn, dafür seien jagdbare Arten in großen Populationen dazugekommen wie etwa die Wildschweine oder aber auch Marderhund und Waschbär. Und der Autor gibt von sich auch preis, dass er zur Jagd nicht wie andere nach sonst wo aufbrechen muss, etwa nach Kanada, Alaska oder Namibia. „Auch zwischen Fichtenschonung und Winterweizen übt die Jagd eine besondere Faszination aus und ermöglicht mir meine Passion.“

Alles ist ausgedacht

Der Jäger Volker lässt in seine Jagdgeschichten viele eigene Erfahrungen einfließen und hat sich trotz der Ich-Erzählweise doch alles irgendwie ausgedacht: Beliebig lässt er ihn im Mondschein pirschen oder in der Sonne dösen. Mal hat der Mann Waidmannsheil, mal verstänkert er seinen Lebenshirsch – mal trifft er mit dem geerbten Drilling eine hochflüchtige Sau, mal fehlt er mit einer sehr teuren Hightech-Büchse einen Bock. Jagdgeschichten eben, wie sie auch im richtigen Leben vorkommen. Das Jägerlatein bleibt am Ende relativ überschaubar, denn der Autor lässt immer wieder dank ebenso umfassender wie witziger Schilderungen seine große Liebe zur Natur mit allen Für und Wider sprechen. So berichtet er mit einem Augenzwinkern von den schönsten Dingen im Leben, die sich bei ihm als ein Becher zuckersüßer roter Tee auf dem Streckenplatz herausstellen, der eigentlich die Figur vermatscht, aber der für das Zurückkehren der Lebensgeister bei eisiger Kälte sorgt.

Die Geschichten sind bei Volker Pesch allesamt zudem in einer Länge gehalten, dass sie neugierig auf die nächste Schilderung machen. Und die wunderbaren Illustrationen von Karen Kunkel sorgen dafür, dass der Leser nicht unentwegt weiterblättert, sondern spätestens bei dieser Art Kunst für eine Weile ganz ruhig schaut und wirken lässt. Anblick eben. Waidmannsheil!

ISBN 978-3-7888-1978-1, Verlag Neumann-Neudamm, Preis: 19,95 Euro

Von Cornelia Meerkatz