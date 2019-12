Volksbank-Mitarbeiterin vereitelt Betrug in Wolgast

Wolgast

In Wolgast ist eine 82-Jährige auf die Masche Gewinnspielbetrug hereingefallen und konnte nur knapp vor Schaden bewahrt werden. Der Geschädigten wurde am Telefon mitgeteilt, dass sie 152 000 Euro gewonnen habe. Sie müsse nur Transfergebühren zahlen. Dazu sollte die Seniorin mehrere Amazon-Gutscheine über 250 Euro erwerben. Das erledigte sie und gab die Gutscheincodes am Telefon der Firma durch. In einem weiteren Telefonat wurde der Geschädigten gesagt, dass weitere Gebühren zu entrichten sind, um den Gewinn zu erhalten.

Ihr wurde eine Kontoverbindung mitgeteilt, an welche sie 3925 Euro überweisen sollte. Als sie in der Wolgaster Volksbank die Überweisung vornehmen wollte, wurde sie von einer Mitarbeiterin auf den Betrug aufmerksam gemacht und begab sich zur Polizei.

Von Hannes Ewert