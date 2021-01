Volksbank Vorpommern: Trotz Corona sind Einlagen gewachsen

Greifswald/Wolgast

Die Fusion war der richtige Schritt: So jedenfalls bewertet der dreiköpfige Vorstand der Volksbank Vorpommern den vor 14 Monaten amtlich vollzogenen Zusammenschluss der Volksbanken von Greifswald und Wolgast.

Die Volksbank Vorpommern setzt damit auf die erfolgreiche Arbeit der ehemals zwei Genossenschaftsbanken. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich nunmehr von Greifswald über Anklam und Altentreptow bis nach Ueckermünde und von Greifswald bis nach Wolgast und von dort über die gesamte Insel Usedom. Die deutlich leistungsfähigere und moderne Genossenschaftsbank kann nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden Michael Hietkamp als regionale Genossenschaftsbank die Zukunftsfähigkeit für Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter sichern.

Anzeige

40 Millionen Euro Wertpapiere als Fondseinlage

38 000 Kunden zählt die Volksbank Vorpommern, davon sind 16 500 Genossenschaftsmitglied. Die Leistungsangebote sprechen nicht nur mittelständische Firmen und Handwerksunternehmen an, sondern auch viele Privatkunden.

Lesen Sie auch: Staatshilfe trotz massiven Stellenabbaus für MV Werften? Politiker kritisiert fehlende Jobgarantie

„Unsere Einlagen sind trotz Corona gewachsen, was ein gutes Zeichen ist und belegt, dass Volksbankkunden sehr wohl abwägen, wo investiert wird und wo nicht. „Allein 40 Millionen Euro an Wertpapieren wurden im zurückliegenden Jahr als Fondsanlage ausgegeben. Das ist mehr, als beide Banken sonst einzeln umgesetzt hätten“, sagt Vorstandsmitglied Ronny Bauch.

Die Volksbank, hier die Zentrale in Greifswald, profitiert von einer Fusion. Von Februar bis Mai wird der Schalterbereich umgebaut. Quelle: Christopher Gottschalk

Dass die Bank an der Seite der Kunden steht, auch in schwierigen Zeiten wie der Coronakrise, zeige sich nach seiner Einschätzung auch in den 80 Millionen Euro, die als Kredite im vergangenen Jahr bewilligt wurden. „Für uns als Genossenschaftsbank ist eine enge Kundenbindung ganz wichtig. Und die muss sich eben gerade für Handwerker und Gewerbetreibende auch bewähren, wenn es mal nicht so gut so läuft und das Geldverdienen für bestimmte Berufszweige schwierig geworden ist“, erklärt Bauch.

Anhaltendes Niedrigzinsniveau Grund für Fusion

Hintergrund der Fusion im Jahr 2019 waren schon damals die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, insbesondere für regionale Genossenschaftsbanken und Sparkassen. Das anhaltende Niedrigzinsniveau hätte den beiden kleinen Banken ohne die Fusion sehr geschadet.

Die angestrebte Verschmelzung geschah daher genau zum richtigen Zeitpunkt, resümiert der Vorstand. „Beide Banken befanden sich in soliden und gesunden wirtschaftlichen Verhältnissen. Durch Fusion konnten Kräfte gebündelt und eine gutes Ergebnis erzielt werden“, betont Vorstandsvorsitzender Michael Hietkamp.

Neue EC-Karten für Volksbankkunden

Alle Volksbankkunden haben in den vergangenen Monaten neue EC-Karten erhalten und für sämtliche Kunden aus dem Wolgaster Bereich und von der Insel Usedom hat sich die IBAN geändert. „Ich war eigentlich darauf gefasst, dass es Widerspruch gibt, aber die Aktion ist völlig geräuschlos verlaufen. Das zeigt, dass die Kunden mit unserer Arbeit zufrieden sind“, so der Vorstandsvorsitzende.

Dass es keinerlei Probleme gab, sei auch der Tatsache geschuldet, dass die einzelnen Abteilungen an den drei Hauptstandorten Greifswald, Anklam und Wolgast zueinandergefunden hätten und sehr gut arbeiten, ergänzt Vorstandsmitglied Jens Klingebiel.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hauptgebäude wird umgebaut

140 Mitarbeiter zählt die Volksbank Vorpommern heute, dazu kommen weitere 15 Auszubildende. Niemand musste um seinen Arbeitsplatz bangen, alle Beschäftigten behielten ihren Job. Wichtig bleibe die Nähe zu den Mitgliedern und Kunden, die Präsenz in den Geschäftsstellen vor Ort, vor allem auf der Insel Usedom, und auch die Verantwortung für die Region.

Firmen- und Geschäftskunden aus Wirtschaft, Handwerk und Gewerbe könne eine stabile Kreditversorgung zugesichert werden. So ist die Filiale in Karlshagen auf Usedom in neue Räume im Haus der Begegnung der Mietergenossenschaft gezogen. In Koserow wurde die Filiale reaktiviert. Bisher gab es dort nur einen SB-Bereich, jetzt ist wieder eine Bauberatungsfinanzierung direkt vor Ort vorhanden.

Dennoch werde es, wie Vorstandsmitglied Jens Klingebiel sagte, Veränderungen geben: Der Aufsichtsrat der Volksbank Vorpommern habe eine halbe Million Euro bewilligt für Umbauten im Haupthaus in der Steinbeckerstraße in Greifswald. Von Ende Februar bis Ende Mai werde der gesamte Schalterbereich umgebaut und noch kundenfreundlicher, aber auch moderner gestaltet mit einer anderen räumlichen Aufteilung als bisher.

Von Cornelia Meerkatz