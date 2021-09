Wolgast

Der Umbau der früheren Wolgaster Volksbankfiliale am Platz der Jugend zum Mietbüro ist jetzt abgeschlossen. Am Mittwoch wurde in dem markanten Eckgebäude in der Steinstraße 11, das der Vorschuss- und Spar-Bank Wolgast ab 1919 als Hauptsitz diente und seit Ende 2020 private Eigentümer hat, das „Volksbüro“ eröffnet. Der entsprechend veränderte Schriftzug über dem Geschäftseingang kündet schon seit ein paar Wochen vom neuen Verwendungszweck des Objektes.

Die umfangreichen Umbau- und Restaurierungsarbeiten erstreckten sich über das gesamte Erdgeschoss, wo sich ehemals der Schalterraum, die sogenannte Stahlkammer sowie die Büros der Bankangestellten befanden. In den Räumen wurden zunächst fünf separate mit mobilen Trennwänden ausgestattete Büroarbeitsplätze hergerichtet – mit höhenverstellbaren Schreib- und Stehtischen, einer Schließfachanlage, einer Teeküche und unter anderem einem großen Drucker/Kopierer und neuen Sanitärräumen. Alle Arbeitsplätze verfügen über Internetanschluss.

Ein Beitrag zur Belebung der Wolgaster Innenstadt

Flexibler Arbeitsraum werde im digitalen Zeitalter immer stärker nachgefragt, erklärt Volksbüro-Inhaber Martin Schröter. „Arbeiten ist heute vielfach mobil möglich.“ Trotzdem benötigten zum Beispiel Makler, Versicherungsagenten und Handelsvertreter hin und wieder einen Rückzugsort, um Büroarbeit zu erledigen, Akten durchzusehen oder via Computer zu kommunizieren. „Im Volksbüro kann man sich tage-, wochen- oder monatsweise einmieten.“

Schröter, der auch das benachbarte Familienhotel „Postel“ im historischen Wolgaster Postgebäude betreibt, berichtet, dass er die Räumlichkeiten durchaus als Dauerbüro hätte vermarkten können: „Ich hatte mehrere Anfragen in diese Richtung.“ Er habe sich jedoch bewusst für eine Nutzung als Mietbüro entschieden, um einerseits zur Belebung der Altstadt beizutragen und andererseits Geschäftsleute an die Stadt zu binden. Im besten Fall erwachse aus einer vorübergehenden Einmietung in die zentral gelegene alte Bankfiliale die Entscheidung, sich dauerhaft in einem der leerstehenden Ladenlokale in der Altstadt niederzulassen. „Der Platz der Jugend mit dem Volksbüro soll sozusagen als Empfangssalon dienen, den man probehalber nutzt“, erläutert der Wolgaster. „Wem es in unserer Stadt gefällt, der soll gerne bleiben.“

In den Umbau, der laut Angaben des Eigentümers einen sechsstelligen Euro-Betrag verschlang, wurden auch die einstigen Büroräume in jenem Gebäudeflügel einbezogen, der an den Lustwall grenzt. Hier ist die Nutzung momentan noch nicht klar. „Diese Räume könnten, ebenso wie das Obergeschoss, als Wohnung dienen. Sie eignen sich aber auch für die Einrichtung zum Beispiel einer Praxis“, meint Schröter.

Von Tom Schröter