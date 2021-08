Vorpommern-Greifswald

Bis zum 12. September sind in unserer Region wieder über 500 ehrenamtliche Helfer der Volkssolidarität Nordost e. V. unterwegs und sammeln im Rahmen der alljährlichen Listensammlung Spenden für generationsübergreifende Hilfen. Die vom Innenministerium genehmigte und vom Landesverband der Volkssolidarität organisierte Sammlung hat das Ziel, für die Seniorinnen und Senioren und natürlich ebenso für die Kinder und Jugendlichen unserer Region kulturelle, sportliche und gesellige Interessen umzusetzen und generationsübergreifende Hilfe zu aktivieren.

Zehn Prozent der Spenden gehen dabei jeweils an den organisierenden Landesverband, 90 Prozent hingegen gehen an die Projekte vor Ort. Dabei verbleibt kein Cent bei der Volkssolidarität Nordost, die mit den Geldern benachteiligte Kinder, Jugendliche und ältere Menschen in unserer Region unterstützt. Das Geld wird jedes Jahr für gemeinsame Sportaktivitäten, sozial-kulturelle Interessen, aber auch für die Ortsgruppenarbeit, Weihnachtsveranstaltungen in den Städten und Gemeinden sowie für Krankenbesuche zum Jahresende verwendet.

Trotz der anhaltenden Pandemie und den damit verbundenen Schutzmaßnahmen ist es erfreulich, dass im vergangenen Jahr fast 50 000 Euro an Spendengeldern durch regionale Betriebe, Ortsgruppen der Volkssolidarität und Privatpersonen gesammelt werden konnten. Damit konnten zahlreichen Sport- und Kulturvereinen sowie Interessengemeinschaften in den schweren Zeiten der Pandemie unbürokratisch unter die Arme gegriffen werden.

Da jeder Cent zählt, freuen sich die Ehrenamtler auch bei der diesjährigen Sammlung schon über kleinste Beiträge, um diese dann direkt den benachteiligten Kindern, Jugendlichen und Senioren zur Verfügung zu stellen.

Von Cornelia Meerkatz