Koserow

Angefangen hat alles mit einer Handvoll Rettungsschwimmern am Strand, heute wurde es zu einem jährlichen Volkssport mit immer mehr Resonanz und Hunderten Zuschauern. Wenn Hotel-Nautic-Chef Thomas Wellnitz an die ersten Versuche des Volkssporttriathlons in Koserow zurückdenkt, kommen viele schöne Erinnerungen hoch. „Wir waren nur ein paar Leute Mitte der 1980er Jahre. Wir waren jung und wollten etwas machen, was es noch nicht gibt“, sagt Wellnitz, der in jungen Jahren als Rettungsschwimmer aktiv war. Auf der Straße ging es für die Radfahrer bis nach Mölschow und zurück. Damals war dies aufgrund der Verkehrssituation noch problemlos möglich. „Dann kam die politische Wende und der Triathlon pausierte ein paar Jahre. Vieles war im Umbruch und somit auch die Veranstaltung“, sagt er. Am Sonnabend feierte der Triathlon seine 30. Auflage.

Mit den Jahren wurde die Durchführung der Veranstaltung immer professioneller. „Wir holten uns die Kurverwaltung und einige Sponsoren mit ins Boot und das Event gewann immer mehr an Dynamik“, sagt er. Heute ist der Triathlon so beliebt, dass alle Startplätze innerhalb weniger Tage ausgebucht sind. „Die Teilnehmer legen extra ihren Urlaub so, dass sie mitmachen können“, so Wellnitz. Wellnitz erzählt sogar von Teilnehmern aus den Niederlanden.

Zur Galerie 139 Sportler kamen am Sonnabend in das Ostseebad, um gemeinsam drei Disziplinen zu bewältigen: schwimmen, Radfahren und laufen.

Am Sonnabend gingen 129 Männer und Frauen an den Start. 30 Sportler teilten sich in zehn Staffeln auf, die in den vergangenen drei Jahren immer größeren Zuspruch genießen. Eine davon bestand aus René Bergmann (Leiter Süd-Amt), René König (Bürgermeister von Koserow und seit Kurzem Amtsvorsteher des Südamtes) sowie Koserows Gemeindevertreter Erik Eckert. „Wir sind zum ersten Mal dabei. Die Idee entstand spontan erst am Montag. Ich übernehme die Fahrradtour, da ich selbst leidenschaftlich gern Rad fahre“, so Bergmann. Erst in der vergangenen Woche war er mit Jugendlichen von der Insel in Richtung Feldberger Seenlandschaft unterwegs. Mit einer Stunde und sechs Minuten belegte das Team den neunten Platz. „Wir waren ein gutes Team. Der Spaß steht im Vordergrund“, so Bergmann.

Ein Großteil der Sportler kommt immer wieder nach Koserow, um mitzumachen. „Anfang der 1990er-Jahre mussten wir die Regeln für den Triathlon definieren. Dazu zählte zum Beispiel, dass keine Neoprenanzüge verwendet werden dürfen. Später wurden durch „UsedomRad“ Einheitsfahrräder zur Verfügung gestellt, um gleiche Bedingungen für alle Teilnehmer zu erzeugen, da sonst jeder mit seinem eigenen Rad kommen würde“, so Wellnitz. Das sorgt bei den Organisatoren natürlich für weitere Herausforderungen. „Mitten in der Hochsaison brauchen wir 130 Räder. An dieser Stelle ein Dank an all unsere Partner, die uns seit Jahren unterstützen“, sagt er.

Nach 44 Minuten kam übrigens Thorsten Mahrenholz aus Potsdam als erstes im Ziel an –in einem flatternden Hawaii-Hemd. „Beim Schwimmen lag ich noch hinten, weil das nicht meine Paradedisziplin ist, aber beim Radfahren und laufen konnte ich wieder Zeit gut machen“, sagt er. Der Brandenburg war das erste Mal in Koserow dabei und reiste gleich mit einer ganzen Mannschaft an. „Wir sind alles Triathleten. Manchmal fahren wir auch zu größeren Events. Hier hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und das ist die Hauptsache“, betont er. Vor sieben Jahren absolvierte Mahrenholz sogar einen Iron-Man 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 km Radfahren und eine Marathondistanz von 42,195 Kilometern.

Hannes Ewert