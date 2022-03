Volkstänzer „Danzlüh“ von der Insel Usedom starten in die Saison

Warthe

Sie sind ungeduldig, aber schon wieder oder gar immer noch bestens in Form. Die Rede ist von den Lieper Winkel‘schen Danzlüh, die es seit mehr als zwei Jahrzehnten gibt, die aber zugleich in den zurückliegenden beiden Pandemiejahren de facto ohne öffentliche Auftritte auskommen und so eine zermürbende Zeit meistern mussten.

„Ja, wir leben noch! Und wir haben das alles ganz gut hinbekommen, obwohl es wirklich nicht leicht war“, erzählt ihr Vereinschef, Peter Wenta. Gelegentlich habe man sich dennoch getroffen, ausgetauscht und gegenseitig Mut gemacht. Etwa zum gemeinsamen Grillen oder in der besinnlichen Vorweihnachtszeit. Einfach, um den intakten Teamgeist zu pflegen und nicht der latenten Gefahr zu erliegen, dass sich die 14 Tänzerinnen und Tänzer von der Insel und dem benachbarten Festland etwa aus den Augen verlieren und damit gar fremd werden könnten.

Gute Laune beim Training

Wer sie jetzt, wieder bei der regelmäßigen Probe, beobachten darf, ist im Handumdrehen überzeugt: Hier haben sich agile Leute zusammengefunden, die nicht nur Spaß am Volkstanz und an öffentlichen Auftritten zur Freude des Publikums haben, sondern die allesamt nicht zuletzt die gemeinsame Geselligkeit pflegen.

Da ist mit Oskar Zielasko aus Wolgast der älteste Tänzer, dem man seine 86 Jahre nicht ansieht. Norman Osment (79) stammt eigentlich aus Nordwest-England und hat durch die Liebe den Weg in den deutschen Nordosten gefunden. Und Halina (68) sowie Andreas Drabek (70) sind Polen, die inzwischen schon länger in Warthe leben und aus ganzem Herzen mit für die gute Laune im Team sorgen.

Mitte 50 – und die Jüngste in der Gruppe

Als bald Mittfünzigerin ist Beate Fubel hingegen die Jüngste und noch relativ neu im Ensemble. Doch sie verschweigt nicht, dass es ihr sehr gut gefallen würde, sukzessive noch mehr junge Leute bei den Trachtentänzern aufnehmen zu dürfen. Das freilich ist ein (frommer) Wunsch, von dem die Lieper Winkelschen schon lange nachhängen, ohne dass sich bislang ein Generationswechsel abzeichnen würde.

Muss er andererseits aber auch noch gar nicht, denn die beinahe durchweg älteren Semester um den rührigen Vereinsvorsitzenden Peter Wenta sind – wohl vor allem durch ihre Freude und Kondition spendende, regelmäßige Bewegung – bemerkenswert fit und in Schwung geblieben. Wie silbergraue Haare doch täuschen können!

13 Traditionelle Tänze

Das Programm der Danzlüh umfasst 13 traditionelle Tänze, die die Akteure allesamt gemeinsam beherrschen und miteinander aufführen. Sie reichen vom „Schnieder“ über die „Matrosenpolka“ bis zum „Wolgaster Kegel“ und dem „Windmöller“. Dazu tragen die Tänzer ihre wunderbaren, einem Original von 1850 nachgebildeten und 1948 auf einem Dachboden entdeckte Tracht, die sie auch über die weitestgehend untätige Zeit der Corona-Pandemie gehegt und gepflegt haben und nun wieder auf Hochglanz gebracht worden sind.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon am 9. April wollen die Lieper Winkel‘schen in eine hoffentlich wieder entspanntere und an Höhepunkten reiche Saison starten. Dann steigt ihre Premiere anno 2022 beim Koserower Heringsfest auf dem Seebrückenvorplatz, wo sie stets zu den gern gesehenen und stets heftig bejubelten Stammgästen maritimer musikalischer Events zählen.

Hoffen auf viele Auftritte

„Natürlich hoffen wir sehr darauf, dass uns neben den Koserowern um Elke Podhorska auch andere Kurverwaltungen auf Usedom bald wieder unter Vertrag nehmen und uns damit Auftrittschancen einräumen“, sagt Wenta, dem seine Vereinsfreunde lautstark zustimmen.

Ihre Erfahrungen von solchen launig gestalteten Programmen, sind absolut einhellig: Das Publikum erfreut sich an historisch angelegten, volkstümlichen Tänzen. Ja mehr noch, viele Zuschauer versuchen gleich an Ort und Stelle, sich im Takt und der Schrittfolge mit zubewegen. Wenn das kein Grund ist, das Ensemble zu buchen?!

Von Steffen Adler