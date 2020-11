Zinnowitz

Zum Gedenken an die Opfer, die durch Krieg, Terror und Gewalt ums Leben kamen, wurden auf der Insel Usedom und auf dem Festland zum Volkstrauertag an zahlreichen Mahnmalen Blumen und Kränze abgelegt. Auf dem Golm fand an der Kriegsgräber-Gedenkstätte das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in einer „Stillen Kranzniederlegung“ statt.

Unter anderem wurden Kränze im Namen des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, des Landkreises Vorpommern-Greifswald, der Bundeswehr oder auch der Gemeinde Heringsdorf niedergelegt. In einigen Orten kamen die Leute kurz zusammen, um unter den aktuellen Abstandsregeln einen Kranz niederzulegen. In Zinnowitz legten die Gemeinde und die Freiwillige Feuerwehr einen Kranz im Kulturhauspark ab.

Von Hannes Ewert