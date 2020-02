Vom Froschkönig und den Eisbadern – damit lockt Usedom am Wochenende

Ahlbeck

Nach Trassenheide steigen an diesem Wochenende die Eisbader in Ahlbeck in die kalten Fluten. Das Winterbadespektakel am Ahlbecker Strand links von der Seebrücke steht am 15. Februar unter dem Motto „ Disney`s fantastische Welt“. Um 10 Uhr können sich die Teilnehmer im Veranstaltungszelt anmelden, um 10.30 Uhr starten Musik und Moderation.

Für 12 Uhr ist Bodypainting – Kunst am Körper – geplant, ehe um 13.15 Uhr die Teilnehmer auf dem Laufsteg präsentiert werden. Der Gang in die eiskalte Ostsee ist für 14 Uhr vorgesehen.

Wolgast : „In 70 Tagen rund um Westeuropa “

Am 15. Februar lädt die Wolgaster Buchhandlung Henze zu einer bildlichen Tour durch Westeuropa ein. Im Sommer 2019 begaben sich die Wolgaster Ilse-Ruth Uebner und Wolfgang Hofmann mit ihrem Caravan auf eine 12 000 Kilometer lange Reise durch das westliche Europa.

Um 16 Uhr erzählen sie von ihrer Tour und zeigen die schönsten Bilder. Karten für acht Euro sind ab sofort in der Buchhandlung oder unter 03836/203603 erhältlich.

Theater im Trassenheider Haus des Gastes

Um die Wegwerfgesellschaft im Kinderzimmer geht es am 15. Februar bei einem Figurentheaterstück im Trassenheider Haus des Gastes. Um 15 Uhr heißt es mit dem Theater Randfigur „Tatütata im Kinderzimmer“. Die Geschichte: Arthur darf heute bei Oma schlafen! Als Oma ihn abholt, freut sich Arthur noch mehr, denn Oma hat ein neues Spielzeug mitgebracht. Da vergisst Arthur sogar seinen Kuschelhasen mitzunehmen. Das ist ihm noch nie passiert, sagt der Hase, gleich kommt er zurück und holt mich. Heute musst du allein einschlafen, sagt der Roboter. Er fällt im Dunkeln über den Kipper. Jetzt ist das ganze Spielzeug wach.

Regie und Ausstattung liegt in den Händen von Jana Sonnenberg. Voranmeldung: Tel. 03 83 71 / 209 28

Froschkönig in der Blechbüchse

Am 15. Februar gibt es in der Zinnowitzer „Blechbüchse“ um 15 Uhr den Märchen-Klassiker „Der Froschkönig“. In alten Zeiten, in denen das Wünschen noch geholfen hat, lebte einst eine Königin mit ihrer Tochter. Diese Tochter besaß eine goldene Kugel, mit welcher sie täglich draußen, im Garten des Schlosses, spielte.

Es kam, wie es kommen musste und die Kugel fiel in einen Brunnen. Plötzlich taucht ein seltsamer, grüner, sprechender Frosch aus dem Wasser auf und bietet ihr seine Hilfe an. Einlass ist eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Von Henrik Nitzsche