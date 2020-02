Von Ahlbeck in den Cottbuser Knast

Ahlbeck

Von Usedom in den Knast nach Cottbus: Bei einer Kontrolle am Samstag in Ahlbeck erwischten Bundespolizisten einen 47-jährigen Deutschen, der von der Staatsanwaltschaft Cottbus zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann war nicht zur Hauptverhandlung erschienen. Dem 47-Jährigen wird ein Raub vorgeworfen. Die Beamten führten ihn beim Amtsgericht Königs Wusterhausen vor und brachten ihn anschließend in die Justizvollzugsanstalt Cottbus.

Fündig wurde die Bundespolizei auch bei einer Kontrolle in Pomellen. Sie stoppten einen polnischen Flix-Linienreisebus, der in Richtung Polen unterwegs war. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen einen der Mitreisenden eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Regensburg zur Festnahme bestand. Der 33-jährige polnische Staatsbürger sollte eine Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zahlen. Da er diese Geldsumme nicht aufbringen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Stralsund verbracht. Hier trat er die 40-tägige Ersatzfreiheitsstrafe an.

Von Henrik Nitzsche