Von Berlin zurück an die Küste nach Wolgast

Wolgast

Susanne Lau ist in Gagern aufgewachsen, einer kleinen Ortschaft, die zur Gemeinde Kluis im Westen der Insel Rügen gehört. Mit dem Abitur im Gepäck zog sie nach Berlin, wo sie Rechtswissenschaften studierte. Nach dem Abschluss des Grundstudiums arbeitete die heute 33-Jährige in der Hauptstadt in der Personalabteilung mehrerer Start-up-Unternehmen, wo sie viele wichtige Erfahrungen in Sachen Unternehmensgründungen und Personalmanagement sammelte.

2019 zog es Susanne Lau und ihren Ehemann wieder zurück an die Küste. Seither wohnen sie und ihr inzwischen 14 Monate alter Sohn Moritz in einer Wohnung in der Heinrich-Beckmann-Straße in Wolgast. Während ihr Mann in der Hohendorfer Nordic Design Tischlerei GmbH arbeitet, hat die junge Mutter ein Fernstudium für Wirtschaftspsychologie aufgenommen, das sie nach Ablauf der Elternzeit nun engagiert fortsetzt. Susanne Lau hofft, dass sich auch für sie nach dem Abschluss ihres Studiums in unserer Region eine berufliche Perspektive eröffnet.

Von Tom Schröter