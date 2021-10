Von Heringsdorf nach Dubai: Usedomer Strandkörbe werden auf Expo gezeigt

Heringsdorf

Strandkörbe von der Insel Usedom findet man in Deutschland vielerorts. Entweder direkt am Strand, auf der heimischen Terrasse oder doch auf dem Balkon. Am Donnerstag wurden zwei exklusive Körbe aus dem Heringsdorfer „Korbwerk“ in Rostock auf einen Seecontainer verladen. Das Ziel: Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Spätestens im Januar sollen die beiden Stücke auf der weltweit größten Messe – der Expo – ankommen.

Eigentlich sollte die Ausstellung mit 192 Nationen bereits im Vorjahr über die Bühne gehen, doch coronabedingt wurde sie verschoben. Unter dem Motto „Connecting Minds, Creating the Future“ (Dt.: „Köpfe verbinden, Zukunft schaffen“) soll die Ausstellung noch bis Ende März auf einem mehr als 430 Hektar großen Gelände zwischen Dubai und Abu Dhabi zu sehen sein. Rund 25 Millionen Besucher werden bis nächstes Jahr erwartet. Beginn der Ausstellung war bereits am 1. Oktober. Und einen klitzekleinen Teil leistet auch Usedom auf der weltweit beliebten Messe.

Usedomer zeigen, wie das Handwerk funktioniert

„Korbwerk“ Heringsdorf reist in diesem Fall als Dienstleiter für das Landesmarketing Mecklenburg-Vorpommern an und zeigt vor Ort, wie ein echter Usedomer Strandkorb nachhaltig gebaut werden kann. „Wir sind im deutschen Pavillon während der Länderwoche von Mecklenburg-Vorpommern zu sehen“, erklärt Dirk Mund, Prokurist von Korbwerk in Heringsdorf. Ein Strandkorb soll bis dahin komplett fertig sein, der andere wird vor Ort hergestellt werden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Männer von der Insel Usedom wollen dort zeigen, wie echtes Strandkorb-Handwerk funktioniert. „Für die Herstellung des Geflechts nutzen wir das Naturmaterial ‚Bondot‘. Nachhaltigkeit ist auf der Expo ein ganz großes Thema“, so Mund. Nachhaltig werden auch die Beschläge und das Holz verarbeitet. „Das Teakholz ist besonders langlebig und die Beschläge wurden von uns aufwändig aufgearbeitet“, erklärt er.

Strandkörbe waren bereits 2015 in Mailand auf der Expo

Für Dirk Mund ist es bereits das zweite Mal, dass er im Auftrag des Landesmarketing auf der Expo seine Körbe ausstellt. Bereits im Jahr 2015 reiste er nach Mailand, um dort das Usedomer Handwerk zu präsentieren. Damals wurde ein Kunststoff-Korb geflochten. „Wir zeigen noch richtig traditionelles Handwerk, welches leider am Aussterben ist“, sagt er.

Konkurrenz bekommen die deutschen Strandkörbe nämlich immer mehr aus Fernost, die dann in hiesigen Gefilden im Baumarkt zu einem wesentlich günstigeren Preis angeboten werden. „Man darf nicht vergessen, dass die Löhne in Deutschland sehr hoch sind und alle Kosten – egal ob Holz, Metall oder andere Dinge – in den vergangenen Monaten extrem nach oben gestiegen sind“, sagt er. Auf der anderen Seite seien die deutschen Produkte oft viel langlebiger als die Konkurrenz aus Fernost.

Materialien müssen nass gelagert werden

In Dubai verarbeiten die Flechter in dem Korb drei unterschiedliche Materialen: rund vier Millimeter dünnes Bondot, circa zwölf Millimeter dicken Rohrbast und Weidengeflecht. Mit Weidengeflecht wurde unter anderem auch der erste Strandkorb der Welt im Jahr 1882 hergestellt. „Die Materialien müssen alle nass gehalten werden, sonst kann man es nicht verarbeiten“, erklärt er. Eigens dafür kaufte Mund ein kleines aufblasbares Planschbassin, damit dort die Utensilien gelagert werden können.

Von Hannes Ewert