Bei ihrem Namen ist die Nachfrage schon erlaubt, woher sie denn stammt. Geboren und aufgewachsen ist Stephanie Du-Toit in Namibia. Jetzt sitzt sie an der Rezeption des Hotels „Hanse Kogge“ in Koserow und ist Ansprechpartnerin für die Gäste – derzeit halt nur telefonisch. Die 29-Jährige hat in einem College in Kapstadt (Südafrika) Hotelmanagement gelernt und kam im Rahmen ihrer Ausbildung 2013 nach Deutschland. Angefangen hat sie im Zinnowitzer Hotel „Baltic“, 2016 ging es in die Hanse Kogge.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die ledige Frau lebt in Ahlbeck und liebt besonders Spaziergänge am Strand. Sie liest gerne und bevorzugt Fantasygeschichten des britischen Autors Neil Gaiman. Bei Musik darf es schon etwas lauter sein. Da wundert es nicht, dass sie Jahr für Jahr beim Wacken Open Air in Schleswig-Holstein dabei ist. Zu den Großeltern in Namibia hat sie noch guten Kontakt. Stephanie Du-Toit ist eine Weltenbummlerin. Viele Länder hat sie schon bereist, im März 2020 war sie zuletzt in Chicago.

Von Henrik Nitzsche