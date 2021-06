Wolgast/Kröslin

Im Wolgaster Depot stapeln sich die Umzugskartons. „Ich bin froh, dass ich die Sachen bei meinem Onkel unterstellen darf“, freut sich die 18-jährige Lotti Jürgens. Die Kröslinerin hat all die Kisten Stück für Stück gepackt. Sie bergen Decken und warme Kleidung für Erwachsene und für Kinder sowie diverse Hygieneartikel, wie Zahnbürsten und -pasta, Duschbad, Shampoo, Seife und Babywindeln. Auch Isomatten lugen aus manchen Pappboxen hervor.

„Auf Instagram haben wir auf Kanälen verschiedener Hilfsorganisationen gesehen, unter welchen schlimmen Bedingungen Menschen in den Flüchtlingslagern in Südeuropa leben müssen“, schildert Lottis Freundin und frühere Schulkameradin Victória Maria Kunzika. Als Lotti die Idee hatte, selbst praktisch Hilfe zu leisten, ließ sich die Wolgasterin gern von diesem Gedanken anstecken. So nahm plötzlich eine beeindruckende Initiative ihren Lauf.

„Dann habe ich einfach angefangen.“

„Man denkt: Was soll ich denn jetzt als einzelne Person in Kröslin oder Wolgast gegen diese Zustände machen“, schaut Lotti Jürgens zurück. „Aber dann habe ich einfach angefangen.“ Im Internet stieß die junge Frau, die, ebenso wie Victória, im vorigen Jahr ihr Abitur am Wolgaster Runge-Gymnasium abgelegt hat, auf die Seite des gemeinnützigen Vereins „Wir packen’s an“ aus dem brandenburgischen Bad Freienwalde, der direkte Hilfe zu notleidenden Menschen in Flüchtlingslagern am Rande Europas bringt: „Von dort erhielt ich eine Bedarfsliste und schon ging es los.“

Beim Abholen der Spendenkartons von der Greifswalder Montessori-Schule erhielt Lotti Jürgens (rechts) Hilfe von der Schulsozialarbeiterin Juliane Übensee. Quelle: privat

Die beiden Freundinnen schrieben Anfang Juni per E-Mail unter anderem verschiedene Schulen in der Region an und trugen ihnen ihr Anliegen vor. Natürlich hatten diese mit dem Unterrichtsbetrieb unter Corona-Bedingungen bereits genug um die Ohren. „In einigen Fällen habe ich hinterhertelefoniert.“ Mit Erfolg: In Schulen in Greifswald, Wolgast, Zinnowitz und Neubrandenburg fiel der Appell auf fruchtbaren Boden. Lotti organisierte Umzugskartons, überwiegend gebrauchte Exemplare preiswert über Ebay, und die ersten Sachspenden wurden abgegeben.

„Eine regelrechte Spendenflut erlebten wir in der Montessori-Schule und in der Freien Waldorfschule in Greifswald. Am Ende füllten dort die Kartons zwei Autos“, erzählt die Kröslinerin, die nach diesem Sommer an der Fachhochschule in Dresden ein Studium im Fach Pflege aufnehmen will und jeden Tag auf ihre Zulassung wartet. Victória Kunzika, die seit 2020 an der Fachhochschule des Mittelstands in Rostock Soziale Arbeit und Management studiert, wandte sich an das Neubrandenburger Albert-Einstein-Gymnasium. „Auch da“, so freut sich die 20-Jährige, „mussten wir mit einem großen Auto die abgegebenen Sachen abholen.“

45 volle Kartons warten auf den Weitertransport

Dass die Aktion auf ein derart großes Echo stoßen würde, hatten die beiden Initiatorinnen nicht gedacht. „Insgesamt 45 prall gefüllte Kartons stehen nun im Wolgaster Lager. „Leider wurden auch Sommerbekleidung und -schuhe abgegeben, die den Betroffenen im Winter gegen die Kälte nichts nützen“, bedauert Lotti Jürgens. Diese Textilien und Schuhe sollen nun Secondhand-Shops angeboten werden.

Bis zum 18. Juli läuft die Hilfsaktion noch. Als Anlaufstellen dienen auch der Eine-Welt-Laden in der Langen Straße in Wolgast, das Pfarramt in Kröslin, der Weltladen im Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus in Greifswald und der Rostocker Unverpacktladen „Green Goldi“. „Aber bitte nur noch Hygieneartikel abgeben“, betont Lotti Jürgens mit Blick auf das überfüllte Depot. Hierbei werden, neben den bereits aufgeführten Produkten, auch Rasierer und Rasierschaum, Wundspray, Babycreme, Verbandsmaterial, Feuchttücher, Damenbinden sowie Windeln auch für Erwachsene benötigt. Am 22. Juli sei die Übergabe der Güter geplant. „Um den Transport der Spenden nach Biesenthal bei Bernau zu finanzieren, sammeln wir auch Geldspenden. Da sieht es bis jetzt ein bisschen traurig aus“, ergänzt die Helferin.

Arbeit in der Altenpflege als Berufung

Die beiden jungen Frauen wohnen gerne in Vorpommern, freuen sich aber auch, in einer Großstadt studieren zu können. „Ich möchte später im sozialen Bereich arbeiten. Ich weiß aber noch nicht, ob ich in Wolgast bleibe oder ins Ausland gehe – vielleicht nach Portugal, wo ich geboren bin“, sagt Victória Kunzika. „Und ich möchte in die Altenpflege gehen“, erklärt Lotti Jürgens entschlossen, die vor einiger Zeit bereits drei Praktika im Altenhilfezentrum St. Jürgen an der Wolgaster Baustraße absolviert hat. „Mein Traum ist es, einmal ein Altenpflegeheim zu eröffnen, möglichst hier zu Hause.“

Von Tom Schröter