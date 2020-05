Vor 100 Jahren: Dreifacher Mord in Katzow

Wolgast

Am 14. Dezember 1920, also vor 100 Jahren, berichtete die Lokalzeitung Wolgaster Anzeiger über einen spektakulären Kriminalfall, der sich demnach tags zuvor in Katzow zugetragen hatte. In dem Beitrag heißt es unter der Überschrift „Dreifacher Mord in Katzow“:

„Ein furchtbares Verbrechen ist heute morgen in Katzow aufgedeckt worden. In dem einzeln liegenden Klaas’schen Gehöft wurden die Besitzerin Frau Klaas, ihre Tochter Frau Stocker, die von ihrem Mann getrennt lebt, und ein Verwandter von ihnen, Walter Markwardt, tot aufgefunden. Das noch nicht ein Jahr alte Kind der Frau Stocker konnte bisher nicht gefunden werden. Alle Behälter, Schränke, Betten usw. im Hause sind durchwühlt und die Sachen umhergestreut, so dass Raubmord angenommen werden muss.“

Von Tom Schröter