Vor 100 Jahren: Erstes Postauto ab Wolgast

Wolgast

Bis vor 100 Jahren versahen in Wolgast und Umgebung noch Postkutschen für die Beförderung von Briefen und Paketen ihren Dienst. Dann erst wurde allmählich die Postbeförderung auf vier Rädern eingeführt, wie folgender Beitrag in der Lokalzeitung Wolgaster Anzeiger vom 13. März 1920 belegt:

„Über eine in Aussicht genommene Postautomobil-Verbindung mit Anklam erfahren wir folgendes: Zur Verbesserung der Postverbindung mit Berlin soll geplant werden, eine Automobil-Verbindung von Wolgast über Hohendorf und Lassan nach Anklam einzurichten und zwar so, dass ein Auto, das morgens nach Eintreffen des D-Zuges aus Berlin von Anklam abfährt, gegen 13 Uhr hier eintrifft und das gegen 14.30 Uhr nachmittags Wolgast verlässt, Anschluss an den 18.04 Uhr aus Anklam abgehenden D-Zug hat, der gegen 21.16 Uhr abends in Berlin eintrifft.

Ein anderes Auto würde im Anschluss an den Zug, der von Berlin um 11.53 Uhr in Anklam eintrifft, ungefähr um 15 Uhr in Wolgast sein. Diese Postautos sollen gleichzeitig dem Personenverkehr dienen, und zwar sollen sie 12 bis 15 Personen fassen. Empfehlenswert wäre wohl auch, einen Wagen zur Beförderung der Pakete anzuhängen. Wir glauben, dass diese Verbindung gern benutzt werden wird, wenn der Preis nicht zu hoch ist und vielleicht dem der Eisenbahn gleichgestellt werden könnte.“

Von Tom Schröter