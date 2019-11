Gänsedieb im Zinnowitzer Wigwam

Zinnowitz

Auch vor 100 Jahren hatten die einheimischen Polizeibeamten in Wolgast und auf der Insel Usedom allerhand zu tun. Die Lokalzeitung „Wolgaster Anzeiger“ berichtete in ihrer Ausgabe vom 2. Dezember 1919 unter der Überschrift „Einbruch“ über folgenden Fall aus Zinnowitz: „In einer der letzten Nächte hat ein Einbrecher das Hotel Wigwam, Besitzer Emil Griebe, heimgesucht. Es sind unter anderem zwei Gänse, für 1000 Mark Zigarren und Zigaretten und zwei Kaninchen gestohlen worden. Der Spitzbube hat sich aber nicht lange seines Raubes freuen können. Er war heute morgen mit dem Frühzuge in der Richtung nach Swinemünde gefahren und konnte auf dem Bahnhof in Heringsdorf festgenommen werden. Das gestohlene Gut wurde ihm abgenommen.

Von Tom Schröter