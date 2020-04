Vor 100 Jahren: Maul- und Klauenseuche auf Usedom

Wolgast

Die Maul- und Klauenseuche machte Tierhaltern in Pommern im Jahr 1920 schwer zu schaffen. Auch um die Insel Usedom machte die Seuche keinen Bogen. Am 22. November 1920, also vor 100 Jahren, berichtete hierzu der Wolgaster Anzeiger:

„Die Maul- und Klauenseuche greift auf der Insel Usedom weiter um sich. Neuerdings ist die Seuche unter dem Klauenvieh des Kaufmanns Paul Mann in Usedom, der Besitzer Friedrich Schultz in Zecherin und Karl Grützmann in Trassenheide sowie des Gutsbesitzers Brandenburg in Welzin festgestellt worden.

Ein Plakat zur Erkennung der Maul- und Klauenseuche. Quelle: Archiv

Die Maul- und Klauenseuche, die besonders in Vor- und Mittelpommern grassiert, aber auch in Hinterpommern jetzt voranschreitet, hat bereits große wirtschaftliche Schäden verursacht. Die Seuche ist in Pommern zum Teil derart bösartig verlaufen, dass bis zu 40 Prozent Verluste vorgekommen sind.“

Von Tom Schröter