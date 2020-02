Koserow

Folgende, die Inselmitte betreffende Personalie ist vor 100 Jahren in der Lokalzeitung „Wolgaster Anzeiger“ vom 15. Februar 1920 nachzulesen: „Für die Strandvogtei Koserow (von der westlichen Grenze von Ückeritz bis zur westlichen Grenze von Damerow) ist an Stelle des verstorbenen Dünenaufsehers Hermann Marquardt der Dünenaufseher Ernst Drews von hier zum Strandvogt ernannt worden.“ Die Nachfahren von Ernst Drews leben bis heute in Koserow.

Von Tom Schröter