Vor 100 Jahren: Von Suppenwürfeln bis zur Parteiversammlung

Am 18. Februar wird in der Zinnowitzer Gemeindevertretung das neue Konzept fürs Sport- und Freizeitzentrum Zinnowitz vorgestellt. Derzeit befinden sich ein asiatisches Restaurant und eine Disco im Gebäude. Auch über eine Aufpflasterung in der Wachsmann-Straße wird entschieden. Beginn ist um 19 Uhr im Amt Usedom Nord.