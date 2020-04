Vor 100 Jahren: Waffenlager bei Groß Ernsthof entdeckt

Groß Ernsthof/Netzeband

Munitionsfunde waren in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg auch in unserer Region keine Seltenheit. Am 23. November 1920, also vor 100 Jahren, berichtete der Wolgaster Anzeiger unter der Überschrift „Aufgedecktes Waffenlager“ über einen entsprechenden Vorfall, der sich nahe Groß Ernsthof zutrug:

„Im Forst Jägerhof, zwischen den Ortschaften Groß Ernsthof und Netzeband, ist ein größeres Waffenlager entdeckt und geborgen worden. Unter undurchdringlichem Dickicht wurden – in Dachpappe eingeschlagen und vergraben – zwei Maschinengewehre, 33 Infanteriegewehre, eine Kiste Handgranaten sowie mehrere 1000 Schuss Infanteriemunition gefunden.“

Von Tom Schröter