Vor 100 Jahren: Weihnachtsfeier in der Freester Schule

Freest

Im Dezember 1920, also vor 100 Jahren, knüpften die Freester an eine schöne Tradition an. Darüber war in der Lokalpresse seinerzeit unter der Überschrift „ Weihnachtsfeier in der Schule“ Folgendes zu lesen:

„Nach vielen Jahren wurde hier zum ersten Male von der Schule wieder eine öffentliche Weihnachtsfeier veranstaltet, deren Reinertrag für die Schulkinder verwendet werden soll. Lange vor der festgesetzten Zeit füllte sich der Saal des Herrn Borck ( Karl Borck war damals Inhaber der Freester Gastwirtschaft, d. Red.) mit erwartungsvollen Gästen. Ein stimmungsvolles Eingangslied eröffnete die würdige Feier.

Drei Theaterstücke von Kindern

In einer Begrüßungsansprache wies Lehrer Bröcker darauf hin, dass es jetzt darauf ankomme, unermüdlich mit aller Liebe an den Kindern zu arbeiten. Aus diesem Gedanken heraus sei auch diese Feier entsprungen. Die von einzelnen Kindern vorgetragenen Gedichte, heiteren und ernsteren Inhalts, fanden allgemeinen Beifall. Die Erwartungen der Gäste wurden aber durch die drei Theaterstücke, die von den Kindern aufgeführt wurden, übertroffen. Wenn die Schulkinder auch keine Künstler sind und sein wollen, so muss man doch anerkennen, mit welch einem Verständnis sie sich in ihre Rollen hineinspielten.

Den Beschluss der Feier bildete das alte schöne Weihnachtslied: ,Stille Nacht, heilige Nacht’. Den Dank der Gäste brachte Müllermeister Emil Biermann den beiden Lehrern in herzlichen Worten dar.“

Von Tom Schröter