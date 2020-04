Vor 100 Jahren: Wolgaster Malerin Elsa von Corswant öffnet ihr Atelier

Wolgast

Die Malerin Elsa von Corswant, geboren 1875 in Krummin und gestorben 1957 auf Gotland, war in Wolgast eine Berühmtheit. Im November 1920, also vor 100 Jahren, öffnete sie ihr in der Kronwiekstraße befindliches Atelier, wovon der folgende Bericht aus jener Zeit zeugt:

„Für unser kunstliebendes Publikum dürfte es sehr interessant sein zu erfahren, dass die Wolgaster Malerin Elsa von Corswant hierselbst, Kronwiekstraße 3, bereit ist, ihre Atelierräume der Allgemeinheit zur Besichtigung zugänglich zu machen. Das geringe Eintrittsgeld von 1 Mark pro Person soll für die St. Petri-Kirche gestiftet werden.

Die überaus interessante und umfangreiche Ausstellung weist eine Reihe von farbenprächtigen Gemälden auf, die zum Teil jahrelang in den verschiedensten Städten Deutschlands zur Besichtigung ausgestellt waren und von Zeitungen verschiedenster Richtung, zum Beispiel dem Badischen Beobachter, der Deutschen Zeitung, den Muenchener Neuesten Nachrichten und anderen, lobend besprochen wurden.

Das Gemälde „Die lesende Dame“ präsentierte Elsa von Corswant 1912 auf der Großen Berliner Kunstausstellung. Quelle: Archiv Tom Schröter

Da sehen wir zum Beispiel „Die lesende Dame“, ein Kunstwerk von 1,40 Meter im Geviert, ein Stillleben innerlichster Art, das Ganze von einem Hauch vornehmen Traulichtums übersponnen. Die Speyerer Zeitung schreibt: Die Malerin Elsa von Corswant huldigt dem Grundsatz, dem Bildnis der Umgebung des Modells Bedeutung beizumessen.

Bei dem größten ihrer Bilder, der ,lesenden Dame’, erhält sogar der mit viel Feingefühl für stilistische Charakterisierung der Neu-Rokokomöbel des 19. Jahrhunderts behandelte Salon gleiche Bildbedeutung mit dem Porträt. Das Bild wurde 1912 im ,Daheim’ abgebildet und künstlerisch gewürdigt sowie in der Großen Berliner Kunstausstellung ausgestellt.“

Ein Stillleben mit Blumen von Elsa von Corswant. Quelle: Archiv Tom Schröter

Außer mehreren Porträts finden wir eine Reihe von Naturstudien vom Nord- und Ostseestrande, der Lüneburger Heide und den westdeutschen Moorlandschaften. Blumendrucke, Stillleben sowie Steindruckzeichnungen vervollständigen die Bilderreihe. Die Ausstellung ist an den vier Adventssonntagen von 11 bis 12.30 Uhr geöffnet.“

Von Tom Schröter