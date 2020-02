Vor 100 Jahren: Zinnowitz hat ein Müllproblem

Zinnowitz

Die Ortsgruppe Zinnowitz des Inselklubs Usedom hielt Mitte März 1920, also vor 100 Jahren, in Richters Hotel eine Versammlung ab. Die Lokalzeitung Wolgaster Anzeiger berichtete am 16. März 1920 über den Inhalt des Treffens: „Der Vorsitzende, Herr Dr. Hausen, sprach über die Arbeiten des laufenden Geschäftsjahres, die wegen der augenblicklich nur karg zur Verfügung stehenden Mittel sehr beschränkt werden müssen.

Es wurde beschlossen, die bestehenden Wegweiser auszubessern und aufzufrischen und Ausblicke und Aussichtspunkte im Walde zu schaffen. Für die Mitglieder und ihre Angehörigen ist allmonatlich ein gemeinschaftlicher Ausflug in Wald und Feld geplant. In der Versammlung wurde noch lebhaft Klage geführt über die zunehmende Verschandelung des Waldes durch achtloses und absichtliches Hinwerfen und Abladen von allerlei Hausgerät wie zerbrochene Emaille- und Porzellansachen, Schutt und Müll.“

Von Tom Schröter