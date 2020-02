Vor 100 Jahren in Koserow: Berüchtigten Einbrecher festgenommen

Koserow

Ein besonderer Coup gelang der Usedomer Polizei im März 1920, also vor 100 Jahren. In der Lokalzeitung „Wolgaster Anzeiger“ ist darüber folgender Artikel nachzulesen: „Der Zinnowitzer Gendarmerie gelang es, in Koserow einen langgesuchten Einbrecher festzunehmen. Als schwedischer Offizier, als Leutnant und Adjutant des Prinzen Eitel-Friedrich hatte er sich hier und in anderen Hotels der Umgebung ausgegeben. Durch sein sicheres Auftreten wusste er zu täuschen. Geld gab er mit vollen Händen aus. Man glaubt, in ihm einen Teilnehmer des letzten großen Hamburger Goldraubes gefasst zu haben.“

Von Tom Schröter