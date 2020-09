Insel Usedom

Das Schreiben von Ansichtskarten war bereits vor 120 Jahren eine beliebte Angelegenheit der Ostsee-Urlauber. Aufschluss über das Schreibverhalten gibt folgende Statistik, die im Dezember 1900 in der Lokalzeitung „Wolgaster Anzeiger“ zu lesen war:

„Über den Versand von Ansichtspostkarten aus unseren Seebädern hat das Reichspostamt statistische Ermittlungen angestellt. Hiernach sind beispielsweise in der Woche vom 9. bis zum 16. August 1899 Ansichtskarten zur Beförderung aufgegeben worden: in Ahlbeck 24.834, in Heringsdorf 23.572, in Misdroy 19.208, in Saßnitz 18.848 und in Swinemünde 23.550. Die meisten der zur Beförderung gekommenen Ansichtspostkarten entfallen demnach auf Ahlbeck.“

Von Tom Schröter