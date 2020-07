Vor 120 Jahren: Aufführung im Krösliner Tannenwäldchen

Kröslin

Der Wolgaster Anzeiger berichtete am 13. August 1900, also vor 120 Jahren, über ein geselliges Beisammensein in Kröslin:

„In den Ferien hatte der hiesige Lehrer Herr G. Spielstunden für die Crösliner Kinder eingerichtet. Am gestrigen Sonntage führte derselbe nun die eingeübten Gesangsspiele den Eltern und Angehörigen der Kinder im hiesigen Tannenwäldchen vor.

Sämtliche Spiele fanden den ungeteilten Beifall der Zuschauer. Zu gleicher Zeit wurde mit den älteren Kindern eine Bismarckfeier veranstaltet. Eine Anhöhe des Wäldchens wurde als Bühne benutzt und hier wurde nun das ,vaterländische Spiel für die deutsche Jugend’ von Reinhold Stück vorgetragen. Das Spiel wurde durch zwei dreistimmige Lieder eröffnet und mit dem Deutschen Kaiserlied von R. Groth geschlossen. Die Feier wurde von schönstem Wetter begünstigt.“

Von Tom Schröter