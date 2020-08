Vor 120 Jahren: Damen stoßen zur Wolgaster Turnerriege

Wolgast

Über eine interessante Neuerung im Wolgaster Männer-Turnverein berichtete die Lokalzeitung „Wolgaster Anzeiger“ in ihrer Ausgabe vom 11. September 1900, also vor 120 Jahren:

„Am Dienstag beging der Wolgaster Männer-Turnverein die Feier seines 39. Stiftungsfestes. Am Nachmittag versammelten sich die Mitglieder im Vereinslokal zu einem Ummarsche durch die Stadt, welchem ein Schauturnen in der Turnhalle folgte. Schon lange vor Ankunft des Festzuges hatte sich auf dem Turnplatz eine große Menschenmenge eingefunden, um beim Öffnen der Tore möglichst ein Plätzchen in der Turnhalle zu erobern, welche sich denn auch bald derart füllte, dass viele Zuschauer unverrichteter Sache umkehren mussten.

Dass der Verein es sich angelegen sein lässt, die Turnerei zu heben und in immer weitere Bahnen zu lenken, beweist die Gründung einer Damenriege, der bereits die stattliche Zahl von ca. 20 Turnerinnen angehört, und mit Genugtuung erfüllte es so manchen Turnfreund, als zum Reigen und zu den Freiübungen die Damen in die Reihen der Turner traten.

Was früher verpönt, tritt heute bahnbrechend hervor und so mancher wird dem Verein Dank wissen für sein eifriges Bemühen um die Turnsache.

Am Abend fand im Vereinslokal (Wilhelm Offer) ein Commers mit nachfolgendem Tanzkränzchen statt, das die tanzlustige Jugend bis zum frühen Morgen zusammenhielt.“

Von Tom Schröter