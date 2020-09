Vor 120 Jahren: Dr. Delbrück spricht in Zinnowitz

Zinnowitz

Über die Generalversammlung des Verbandes Deutscher Ostseebäder in Zinnowitz am 24. November 1900, also vor 120 Jahren, schrieb der „Wolgaster Anzeiger“ in seiner Ausgabe vom 27. November 1900 folgenden Beitrag:

„Der Verband Deutscher Ostseebäder hatte sich am 24. dieses Monats zu seiner zweiten General-Versammlung in den Räumen des Hotels ,Nürnberger Hof’ versammelt und zu diesem Zweck die Vertreter der nennenswerten Bäder der deutschen Ostseeküste vereinigt.

Unter Vorsitz des stellvertretenden Vorsitzenden, Rechtsanwalt Dr. Delbrück, Vorsitzender der Actiengesellschaft Seebad Heringsdorf, wurde der Geschäftsbericht verlesen, welcher eine bedeutende Vermehrung der Mitglieder und eine Vergrößerung der Bäderfrequenz von 12.788 Badegästen gegen das Vorjahr aufweist.

Der Verband zählt jetzt 52 Ostseebäder, sieben Sanatorien und Vereine, sechs Reedereien und vier Privatpersonen; im Ganzen 69 Mitglieder. Nach genehmigter Rechnungslegung wurde der umfangreiche Etat für 1901 beraten, welcher eine ausgebreitete Propaganda für das nächste Jahr in Aussicht stellt und zu den vorhandenen 19 Ausgabestellen noch vier neue in Braunschweig, München, Budapest und St. Petersburg in Vorschlag bringt.

Zur Bequemlichkeit der Reisenden wurde ferner die Herausgabe gedruckter Wohnungsnachweise durch die Berliner Geschäftsstelle (Neustädtische Kirchstraße 9) beschlossen. Hofrat Dr. Röchling aus Misdroy berichtete über die Bildung eines Unterverbandes der Badeärzte an deutschen Ostseebädern, der sich am Tage vorher zur Wahrnehmung verschiedener ärztlicher und gemeinnütziger Zwecke konstituiert hat und eine rege Tätigkeit zu entfalten verspricht.

Der Vorstand wurde neu gewählt: 1. Vorsitzender Rechtsanwalt Dr. Delbrück; stellvertretender Vorsitzender Senator Paschen aus Rostock; Beigeordnete: Bürgermeister Kummert aus Kolberg und Badedirektor Kruse aus Saßnitz; Schatzmeister Bürgermeister Bunzen aus Glücksburg; ärztlicher Beirat Hofrat Dr. Röchling aus Misdroy; Schriftführer Generalsekretär Liman aus Berlin.“

