Vor 120 Jahren: Ehrenzeichen für Karl Lepel in Pritzier

Pritzier

Treue und langjährige Dienste im zivilen Leben wurden auch in früherer Zeit bisweilen vom Staat mit einer Auszeichnung bedacht. So war es vor 120 Jahren bei Karl Lepel, der viele Jahrzehnte auf dem Gut in Pritzier bei Wolgast gearbeitet hatte. Damals berichtete die Lokalzeitung Folgendes darüber:

„Dem seit 50 Jahren ununterbrochen in Pritzier in Arbeit stehenden Gutsarbeiter, dem früheren Kuhmeister Karl Lepel, welcher im November vergangenen Jahres (November 1899, d. Red.) das Fest der Goldenen Hochzeit feierte, ist von Seiner Majestät dem König in Anbetracht der langjährigen Dienstzeit das Allgemeine Ehrenzeichen verliehen worden.

Die Gutsherrschaft ließ des Vormittags die Leute nach dem Hofe kommen, wo dem Lepel von Herrn Amtsrat Georg Schömann in feierlicher Weise das Allgemeine Ehrenzeichen überreicht und angeheftet wurde. Ein besonders glücklicher Zufall wollte es, dass dem Lepel die Auszeichnung an seinem 74. Geburtstage überreicht werden konnte.“

Von Tom Schröter