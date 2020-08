Vor 120 Jahren: Feuerwehr probt Ernstfall in der Stickereifabrik 

Wolgast

Im „Wolgaster Anzeiger“ vor 120 Jahren lesen wir Ende September 1900 folgenden Bericht über eine Feuerwehrübung:

„Am Sonntagmorgen hielt die Wolgaster freiwillige Feuerwehr eine größere Übung ab. Dieselbe beruhte auf der Grundidee, dass die Stickereifabrik in Flammen stehe. Der Scheinangriff erfolgte von zwei Fronten. Die Rettungsgerätschaften traten in Tätigkeit und in kurzer Zeit entluden die Spritzenschläuche die Wassermengen über die Dächer des Etablissements.

Nachdem das Signal: ,Das Ganze halt!’ gegeben und die Wehr Frontaufstellung genommen hatte, begrüßte Herr Bürgermeister Herr Dr. Hans Reimers, welcher der Übung beigewohnt hatte, dieselbe in kurzer Ansprache, in der er seiner Freude und Anerkennung über das Gesehene Ausdruck gab und die Mitglieder ersuchte, wie bisher so auch ferner ihre Dienste des zwar freiwillig übernommenen, so doch oft gefahr- und verantwortungsvollen Amtes zum Wohle der Stadt und ihrer Einwohner zur Verfügung zu stellen.“

Von Tom Schröter