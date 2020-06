Vor 120 Jahren: Freest erhält Telefonanschluss

Kröslin/Freest

Über eine wichtige technische Errungenschaft, in deren Genuss nunmehr endlich auch die Einwohner des Fischerdorfes Freest kamen, berichtete der „Wolgaster Anzeiger“ am 10. Juni 1900, also vor nunmehr 120 Jahren:

„Schon seit einigen Jahren hat unser Ort Cröslin mit Wolgast und mit all den Orten, womit Wolgast Verbindung hat, Fernsprechanschluss. Nun hat auch unsere Nachbargemeinde Freest Fernsprechanschluss erhalten, nachdem die Gemeindevertretung daselbst einstimmig auf fünf Jahre eine jährliche Garantie von 70 Mark übernommen hat.“

Einige Freester Impressionen auf einer historischen Postkarte. Quelle: Archiv

In einer weiteren Zeitungsmeldung desselben Tages geht es um den Verschönerungsverein Cröslin: „Beim Besuch unseres Tannenwäldchens auf der Commune in Cröslin an den beiden Festtagen wurde von vielen Seiten der Wunsch laut, dass der Verein noch für mehr Bänke sorgen möchte. Dieses kann nur geschehen, wenn sich die Mehrzahl unserer Einwohner dem Vereine anschließt. Daher ergeht auch noch einmal die Bitte an unsere Mitbürger, dem Verein als Mitglied beizutreten.“

