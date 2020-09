Vor 120 Jahren: Großes Lob für Wolgaster Feuerwehr

Wolgast

Vor 120 Jahren, im Herbst 1900, lieferte die Lokalzeitung „Wolgaster Anzeiger“ über ein Treffen der hiesigen Freiwilligen Feuerwehr den folgenden Bericht:

„Die freiwillige Feuerwehr Wolgast beging am Donnerstag die Feier ihres diesjährigen Stiftungsfestes. Nachmittags 4 Uhr ertönte das Alarmsignal und die Wehr versammelte sich auf dem Kirchplatz, woselbst eine Übung abgehalten wurde, die einen befriedigenden Verlauf nahm.

Nach Beendigung derselben nahm die Wehr mit allen Geräten vor dem Rathause Aufstellung. Nachdem der Commandeur die Kameraden hatte vortreten lassen, welche auf eine 15- bzw. 10-jährige Dienstzeit zurückblicken, richtete Herr Bürgermeister Dr. Hans Reimers eine Ansprache an dieselben und überreichte ihnen zum Schluss die betreffenden Dienstauszeichnungen.

Für 15-jährige Dienstzeit wurden dekoriert die Kameraden: Tischlermeister Scharff und Klempnermeister Behrens; für 10-jährige Dienstzeit die Kameraden: Händler Otto Grabow, Uhrmachermeister Vahl, Schneidermeister Trieloff, Schneider Müller, Tischlermeister Schultz, Zimmermann Boest.

Alsdann wandte sich der Bürgermeister an die gesamte Wehr, dankte derselben für ihre aufopfernde Tätigkeit und ermahnte sie, auch fernerhin nicht zu erlahmen im Dienste der Allgemeinheit und treue Kameradschaft und Geselligkeit zu pflegen. Mit einem Hoch auf Seine Majestät den Kaiser, in welches die Anwesenden begeistert einstimmten, schloss die Ansprache. Nunmehr rückte die Wehr unter den Klängen der Friedemann’schen Kapelle ab.

Um 7 Uhr abends begann der Commers im Offer’schen Saale. Herr Kämmerer Petersdorff eröffnete denselben mit einer Ansprache, welche in einem Hoch auf Seine Majestät ausklang. Im weiteren toasteten Kamerad Winguth auf den Magistrat, das bürgerschaftliche Kollegium und die Gäste und Kamerad Laue auf die Damen. Sanitätsrat Dr. Wiesener dankte namens der Stadt für die von der Wehr geleisteten Dienste und schloss mit einem Hoch auf die Freiwillige Feuerwehr.

Im unterhaltenden Teil wechselten Gesangs-, Konzert- und humoristische Vorträge mit Theater-Vorführungen in bunter Reihe ab, so dass die Festteilnehmer sich aufs Beste unterhielten. Nach Schluss des Commerses fand gemeinsame Tafel statt, worauf der Ball in seine Rechte trat, welcher die Teilnehmer bis lange nach Mitternacht in Harmonie zusammenhielt.“

