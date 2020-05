Vor 120 Jahren: Großfeuer in Bossin

Bossin/Usedom

Vor 120 Jahren, am 13. Mai 1900, berichtete die hiesige Tagespresse über ein vernichtendes Großfeuer in Bossin auf Usedom. An dieser Stelle geben wir den Zeitungsbeitrag wieder:

„Durch ein Großfeuer, welches gestern Nachmittag von einer Scheune ausging, wurde fast das ganze Dorf Bossin eingeäschert. Von den 15 Gehöften blieben nur fünf mehr abseits gelegene verschont; die übrigen zehn wurden in kurzer Zeit ein Raub der Flammen.

Außer vielen Mobilien und sämtlichen Futtervorräten ist teilweise auch das Vieh ein Raub des Elements geworden. Wie schnell das Feuer, das durch die Rohrdächer begünstigt, immer wieder frische Nahrung fand, um sich griff, ist daraus zu ersehen, dass manche Bewohner nicht mehr im Stande waren, ihr Hab und Gut zu retten.

Jammernd umstanden die Obdachlosen den ihnen gebliebenen kleinen Rest ihrer sauer erworbenen Habe. Die Entstehungsursache des Feuers ist bis dahin noch unbekannt.“

Von Tom Schröter