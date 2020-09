Vor 120 Jahren: Hollendorferin verirrt sich im Moor

Hollendorf/Wolgast

Über folgenden, glimpflich verlaufenen Unglücksfall berichtete der „Wolgaster Anzeiger“ vor 120 Jahren, im Herbst 1900:

„Eine Tochter des Hofbesitzers P. in Hollendorf, welche dort verheiratet ist, befand sich gestern Abend auf dem Rückwege von Wolgast nach Hollendorf. In der Dunkelheit kam die Frau vom Wege ab und geriet in ein Torfmoor in der Nähe des Dorfes.

Anzeige

Glücklicherweise wurden ihre Hilferufe im Dorfe gehört und es gelang, die Verunglückte aufzufinden und sie aus ihrer verzweifelten Lage zu befreien. Das in Wolgast gekaufte Hochzeitsgeschenk ist im Moor versunken.“

Von Tom Schröter