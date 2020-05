Vor 120 Jahren: Koserower weihen Förster-Schrödter-Stein ein

Koserow

Vor 120 Jahren, am 18. Mai 1900, wurde am Koserower Streckelberg in Erinnerung an den Oberförster Wilhelm Heinrich Schrödter ein Gedenkstein eingeweiht. Folgender Zeitungsbericht aus damaliger Zeit gibt Auskunft über dieses Ereignis:

„Am 18. Mai wurde dem Oberförster Schrödter am Streckelberg in Coserow, unter den Buchen, die er ansäte, ein einfaches Denkmal errichtet. Schrödter hat sich im Forst- und Dünenwesen große Verdienste erworben. In meisterhafter Weise verstand er es, die nackten unfruchtbaren Sandwüsten am Meeresstrande, mit denen der Wind sein Spiel trieb, zu befestigen und zu kultivieren. Ganz besonders hat er sich durch die Bewaldung des Streckelberges um das Seebad Coserow verdient gemacht, das nun durch den Wald gegen raue Seewinde und unliebsame Sandwehungen geschützt ist.

Worte in Goldschrift

Der Schrödterstein, ein unbehauener Granit, trägt auf poliertem Grunde in Goldschrift die Worte: „Oberförster Schrödter bewaldete den Streckelberg 1818 und 1819“. Schrödter wurde 1819 zum Oberförster ernannt. Es ist noch erwähnt, dass der Bewaldung des Streckelberges auch an höchster Stelle Aufmerksamkeit geschenkt wurde. König Friedrich Wilhelm III. machte 1820 in Begleitung seiner Söhne, des Kronprinzen und der Prinzen Wilhelm und Karl, eine Rundreise durch Pommern.

Am 6. Juni traf er in Swinemünde ein und setzte am folgenden Tage die Reise vorlängs des Seestrandes nach Wolgast über Heringsdorf und Coserow fort, wobei Se. Majestät an diesem Ort verweilte, den Streckelberg bestieg und die vor Kurzem angelegten Dünen- und Forstkulturen in Augenschein nahm.

Gedenkstein am Streckelberg in Koserow für den früheren Oberförster Wilhelm Heinrich Schrödter Quelle: Archiv Dr. Franz Jeschek

Der Schrödterstein steht am Hauptweg beim Aufstieg des Berges, wo der Verkehr vorüberflutet. Eine lange versäumte Dankes- und Ehrenpflicht ist mit der Errichtung des Steines ausgeübt worden. Frisch gepflanzte Efeuranken umgeben den Fels und bilden eine sinnige Dekoration. Der Ortspfarrer hielt die Festrede. Zahlreiche Kranzspenden wurden niedergelegt.

Es war ein herrlicher Maientag, als der Schreiber dieses Textes den Schrödterstein, das Wahrzeichen des Dankes für die Verdienste, sah. Ein Hauch des Friedens durchzog die würzige Luft des aufbrechenden Buchengrüns, die Bäume hielten leise flüsternd Zwiegespräche, die Vögel jauchzten und sangen und das Meer rauschte seine urewige Weise. Die Stätte ist stimmungsvoll.“

