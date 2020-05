Vor 120 Jahren: Kröslin meldet Überflutung des Wotig

Kröslin

Im Mai 1900, vor 120 Jahren also, war im oberen Peenestrom ein bedrohlich hoher Wasserstand zu verzeichnen. Am 10. Mai 1900 verbreitete der Wolgaster Anzeiger unter der Überschrift „ Flut“ folgende Nachricht aus Kröslin:

„Der in der vergangenen Nacht erwachte Nordoststurm treibt das Wasser der Ostsee immer mehr unserer Küste zu, so dass heute Mittag alle hiesigen Wiesen unter Wasser stehen. Der ganze Wotig, eine Insel zwischen Crösliner See und der Peene gelegen, ist vom Wasser überschwemmt.

Diese Insel ist der Brutplatz vieler Schwimm- und Sumpfvögel, deren Nester alle durch die Flut zerstört werden dürften. Knaben fanden denn auch viele Eier dieser Vögel – besonders Kiebitzeier auf höher gelegenen Stellen der Wiesen, wohin das Wasser sie gespült hat.“

Von Tom Schröter