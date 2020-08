Vor 120 Jahren: Krösliner Heringsfischer im Glück

Kröslin

Der „Wolgaster Anzeiger“ berichtete Ende August 1900 über die damalige Heringssaison in Kröslin:

„Die Heringsnetzfischerei in Cröslin begann schon Anfang August. Einige Boote hatten an einigen Tagen einen ganz guten Fang zu verzeichnen, da sie bis 35 Wall (ein Wall sind 80 Heringe; d. Red.) in ihren Netzen hatten. Die Ware ist ganz vorzüglich, jedoch der Preis ein ganz kolossal hoher. Der höchste Preis betrug 5,60 Mark pro Wall.

Der meiste Hering wurde hier gar nicht an Land gebracht, sondern von rügenschen Händlern, welche den Fischern teilweise die gefangene Ware schon auf dem Wasser abnahmen, gekauft. Unsere Handelsleute beziehen jetzt schon Ware aus England und hoffen so, ihre Kunden teilweise befriedigen zu können.

Die Flundertucker haben im Ganzen, außer den stürmischen Tagen, einen guten Fang gehabt. Einige unserer Tucker betreiben ihr Gewerbe schon seit einiger Zeit in der Bucht zwischen Darß und Hiddensee, während die anderen das alte Gebiet zwischen Saßnitz und Oie noch nicht verlassen haben. Die am letzten Orte gefangenen Flundern sind fleischiger und wohlschmeckender, weshalb sie auch meistens besser bezahlt werden.

Die Störfischer haben im August nicht einen Stör gefangen und deshalb ihre Netze aufs Land gebracht. Der Aalfang war im August ein ergiebiger; Barsche und Hechte sind sehr knapp, fast gar nicht gefangen worden.“

Von Tom Schröter