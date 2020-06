Vor 120 Jahren: Krösliner Schützengilde droht Auflösung

Kröslin

Von Existenzsorgen des Schützenvereins in Kröslin berichtete der „Wolgaster Anzeiger“ am 13. Juni 1900, also vor 120 Jahren:

„Die Crösliner Schützengilde, die vor zwei Jahren ihr 25-jähriges Jubiläum feiern konnte, ist jetzt der Auflösung nahe. Zu den vom Vorstande im A. Schultz’schen Saale anberaumten Versammlungen waren immer nur wenige Mitglieder erschienen. Auch eine zur Unterzeichnung herum geschickte Liste fand nicht genügende Unterschriften.

Es ist deshalb vom Vorstande beschlossen worden, das Schützenfest in der sonst üblichen Weise ausfallen zu lassen. Dagegen soll am Sonntag, dem 24. Juni, im Tannenwäldchen ein öffentliches Konzert von der Wolgaster Stadtkapelle gegeben werden.

An Stelle des Ringens um die Königswürde soll ein Gewinnschießen für Alle veranstaltet werden. Herr Kaufmann W. Plath behält die Königswürde bis zum nächsten Jahr und auch die Königskette bleibt solange im Besitz desselben. Hoffentlich gelingt es dem Vorstande, schon im kommenden Winter so viele Mitglieder zu werben, dass das schöne und recht beliebte Volksfest im nächsten Jahre nicht wieder ausfallen muss.“

