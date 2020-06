Vor 120 Jahren: Lassaner vergrößern ihr Schützenhaus 

Lassan

Die Lassaner Schützen hatten im Juni und Juli 1900, vor 120 Jahren also, triftigen Grund zum Feiern. Darüber gibt folgender Bericht im „Wolgaster Anzeiger“ vom 10. Juni 1900 Auskunft:

„Das diesjährige Schützenfest wird in Lassan am 9. und 10. Juli gefeiert werden. Vorher, am 17. Juni, beabsichtigt man eine größere Einweihungsfeier aus Anlass der Fertigstellung des Vergrößerungsbaues des Schützenhauses zu veranstalten.

Der oben genannte Termin, der Geburtstag des verstorbenen langjährigen Hauptmanns und Wohltäters der Gilde, ist deshalb gewählt, weil an diesem Tage alljährlich nach den letztwilligen Bestimmungen des Herr Senator Rosse für Schützen- und Gesangverein eine gemeinsame Feier stattfinden soll.“

Von Tom Schröter