Vor 120 Jahren: Max Bomsin wird Gastwirt in Groß Ernsthof

Groß Ernsthof

Bis heute ist der Gasthof „Zum Himmel“ in Groß Ernsthof gut besucht und in der ganzen Umgebung bekannt. Die Küche und der Saal werden geschätzt und Pensionsgäste aus ganz Deutschland mieten sich hier ein. Eine kurze Zeitungsnotiz in der Lokalzeitung „Wolgaster Anzeiger“ vom 29. November 1900 markiert den Anfang der Gastwirtschaft:

„Der neugebaute Gemeinde-Gasthof zu Groß Ernsthof ist an Herrn Sattlermeister Bomsin in Loitz verpachtet worden.“ Max Bomsin’s Gasthof lieferte in der Folgezeit das Motiv für mehrere unterschiedliche Postkarten.

Von Tom Schröter