Vor 120 Jahren: Messerstecherei am Kölpinsee

Kölpinsee

Von einer Messerstecherei in Kölpinsee berichtete der Wolgaster Anzeiger in seiner Ausgabe vom 5. Juni 1900, also vor 120 Jahren:

„Als ein gefährlicher Messerheld zeigte sich am 1. Pfingstfeiertag der Arbeiter Dörfling aus Ückeritz. In einem Lokal am Kölpinsee waren die Gäste, meist junge Leute, aus den umliegenden Ortschaften in Streit geraten, der aber bald beigelegt wurde. Der vorgenannte Dörfling tat dabei die Äußerung: ,Ich fürchte mich nicht, wenn drei Dörfer auf mich zu kommen.’

Anzeige

Als daraufhin von anderer Seite die Antwort kam: ,Wir fürchten uns ebenfalls vor keinem Ückeritzer.’, zog der in seinem Lokalpatriotismus Beleidigte plötzlich ein Messer und versetzte dem Fischer Rudolf Seeck verschiedene Stiche, von denen drei den Kopf trafen und so erheblich sind, dass der Betroffene wohl kaum dem Leben erhalten bleiben wird.

Weitere OZ+ Artikel

Der Verwundete ist ein 24-jähriger fleißiger Mann, der im Verein mit seinen Eltern für den Unterhalt seiner zahlreichen Geschwister sorgte. Was den Vorfall noch trauriger macht ist der Umstand, dass die Eltern des Verstorbenen erst kürzlich durch ein Brandunglück Hab und Gut verloren haben und der Sohn ins Elternhaus zurückkehrte, um beim Wiederaufbau hilfreiche Hand zu leisten, nun aber durch Bubenhand auf ein schmerzliches Krankenlager – wenn nicht Schlimmeres – geworfen ist.“

Auch dies könnte Sie interessieren: Vor 100 Jahren: Herzzerreißender Appell an Wolgaster Kriegsteilnehmer

Und: Koserow vor 100 Jahren: Bericht über Rettung mehrerer Fischer aus Seenot

Von Tom Schröter