Vor 120 Jahren: Salon-Schnelldampfer „Moltke“ in Zinnowitz

Zinnowitz

Im „Wolgaster Anzeiger“ vom 12. Juli 1900, also vor 120 Jahren findet sich im Anzeigenteil eine Annonce der Reederei C. Feuerloh aus Stettin. Zudem meldete die Zeitung am gleichen Tag:

„Am Montag, den 9. Juli 1900, hat der Salon-Schnelldampfer ,Moltke’ der Reederei C. Feuerloh aus Stettin die regelmäßigen Sommer-Küstenfahrten (siehe Annoncenteil) aufgenommen, worauf wir an dieser Stelle besonders hinweisen. Einem im Vorjahre vielfach geäußerten Wunsche ist die Reederei bereitwilligst entgegengekommen, indem sie die Promenadenfahrt ab Zinnowitz nach Heringsdorf– Misdroy–Jordansee, die im vorigen Jahre stets sonnabends stattfand, weshalb wegen des Markttages in Wolgast viele Wolgaster von der Fahrt abgehalten werden, nunmehr auf Dienstag jeder Woche verlegt hat.

Hier ein Blick auf die Anzeige im „Wolgaster Anzeiger“ vom 12. Juli 1900. Quelle: Archiv Tom Schröter

Hat die Reederei hierdurch gezeigt, dass dass sie geäußerten Wünschen gern entgegenkommt, so dürfen wir die Hoffnung aussprechen, dass die Fahrten des Dampfers ,Moltke’ weitgehendste Unterstützung finden mögen.“

Von Tom Schröter