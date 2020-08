Vor 120 Jahren: Scheunen brennen in Lassan

Lassan

Der „Wolgaster Anzeiger“ schrieb in seiner Ausgabe vom 1. September 1900, also vor 120 Jahren, über ein zwei Tage zuvor in Lassan ausgebrochenes Feuer:

„Am Morgen des 29. August gegen 3 Uhr brannten die in der Mühlenthorschen Vorstadt am Buggenhäger Wege gelegenen, ganz mit Korn angefüllten drei Scheunen des Ackerbürgers Karl Schulz, Kämmerers Ludwig Menge und Rentiers Kracht (verpachtet an den Fuhrmann Brümmer) samt den Stallungen des Rentiers Kracht total nieder.

Anzeige

Lesen Sie auch: Vor 120 Jahren: Baustart für Haushaltungsschule in Lassan

Weitere OZ+ Artikel

Mitverbrannt sind über 30 Hühner. Der entstandene Schaden ist nur teilweise durch Versicherung gedeckt. Man vermutet böswillige Brandstiftung.“

Von Tom Schröter