Vor 120 Jahren: Schiffsunglück an der Greifswalder Oie

Greifswalder Oie

Über ein Schiffsunglück im Bereich der Greifswalder Oie berichtete die Lokalzeitung „Wolgaster Anzeiger“ am 6. November 1900, also vor 120 Jahren:

„Ein Schiffsunglück hat sich in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag acht Seemeilen östlich der Greifswalder Oie ereignet. Der mit einer Ladung Feldspat von Udevalla nach Stettin bestimmte schwedische Schoner ,Maria’, Kapitän Klarsen, wurde von einem unbekannt gebliebenen Dampfer angerannt und derart beschädigt, dass er nach kurzer Zeit untersank.

Anzeige

Lesen Sie auch: Wie dieser Forscher auf der einsamen Insel Greifwalder Oie lebt

Weitere OZ+ Artikel

Die aus drei Mann bestehende Besatzung konnte nur mit knapper Not das nackte Leben retten. Dem Steuermann gelang es, in das Schiffsboot zu springen, während der Kapitän und der Koch sich mittels Rettungsgürtel solange über Wasser halten konnten, bis sie das Boot erreicht hatten. Nach dreistündigem Rudern gelangten sie auf der Insel Greifswalder Oie an, wo sie von dem dortigen Strandvoigt Herrn Vahl aufgenommen und am Sonntagnachmittag nach Wolgast gebracht wurden.

Das hiesige schwedische Konsulat nahm sich der Schiffbrüchigen an. Die Leute werden nach gerichtlicher Vernehmung in die Heimat zurückbefördert werden.“

Von Tom Schröter